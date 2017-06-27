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Трамп принял приглашение посетить Индию

Международная панорама
27 июня, 4:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Когда именно может состояться визит нынешнего главы администрации США, не уточняется

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял переданное ему премьер-министром Нарендрой Моди приглашение нанести визит в Индию. Об этом говорится в письменном заявлении, которое от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера было распространено в понедельник вечером по итогам состоявшихся в Вашингтоне американо-индийских переговоров на высшем уровне.

"Президент Трамп с радостью принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию. Они настроены на совместную работу в духе дружбы в предстоящие годы", - отмечается в документе. В нем не уточняется, когда именно может состояться визит нынешнего главы администрации США в Индию.

В письменном заявлении Спайсера также говорится, что Трамп и Моди призывают власти в Исламабаде не позволять террористам использовать территорию Пакистана для совершения нападений на другие страны.

Кроме того, президент США и премьер Индии высказались за оперативное привлечение Исламабадом к ответственности находящихся в Пакистане виновников ряда крупных терактов, подобных кровавой серии вылазок в Мумбаи 26 ноября 2008 года.

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Персоны
Моди, Нарендра Трамп, Дональд
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