США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
"Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима [Башара] Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки 4 апреля 2017 года", - утверждается в документе.
Спайсер также заверил, что вооруженные силы США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). "Однако, если господин Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену", - отметил официальный представитель президента США.
Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружие.