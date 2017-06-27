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США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки

Международная панорама
27 июня, 4:53 дата обновления: 27 июня, 5:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Если Башар Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химоружия, то "он и его вооруженные силы заплатят высокую цену", говорится в заявлении Белого дома

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

"Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима [Башара] Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки 4 апреля 2017 года", - утверждается в документе.

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Спайсер также заверил, что вооруженные силы США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). "Однако, если господин Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену", - отметил официальный представитель президента США.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружие.

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Персоны
Спайсер, Шон Асад, Башар Хафез
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