США предложили Индии "беспилотники" Sea Guardian

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. США готовы поставить Индии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9B Sea Guardian, предназначенные для морской разведки. Это подтверждается в письменном заявлении, которое от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера было распространено в понедельник вечером по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Как отмечается в документе, лидеры двух стран пообещали "углубить сотрудничество в сферах обороны и безопасности". При этом "США предложили на рассмотрение Индии возможность продажи беспилотных воздушных систем Sea Guardian", уточняется в заявлении. Другая информация на этот счет там не приводится.
Между тем, как сообщалось ранее, предполагалось, что в ходе визита Моди будет подписано соглашение на передачу Индии 22 БПЛА MQ-9B Sea Guardian. Линден Блю - глава компании General Atomics Aeronautical Systems, производящей эти "беспилотники", - в распространенном в пятницу заявлении подчеркнул, что правительство США дало зеленый свет реализации данной сделки, оценивающейся более чем в $2 млрд.
Согласно сведениям американской печати, против подписания этого контракта выступал Госдепартамент. Сделка еще может быть заблокирована Конгрессом США, который рассматривает такие договоренности.