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В Алеппо в связи с празднованием окончания Рамадана усилены меры безопасности

Международная панорама
27 июня, 6:14 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 27, июня. /ТАСС

На КПП осуществляется трехуровневая проверка

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АЛЕППО /Сирия/, 27 июня. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии и полицейские усилили меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо в дни праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) - окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

"На КПП при въезде в Алеппо в настоящее время осуществляется трехуровневая проверка всех желающих попасть в город", - сообщил журналистам офицер Аль-Афар Мухамеди. По его словам, на проверку на КПП уходит от пяти минут до получаса.

Мухамеди отметил, что спецслужбы не исключают терактов в дни, когда отмечается этот праздник, со стороны "спящих" ячеек "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В первой зоне осмотра работают кинологи, в том числе и с подаренной российскими саперами немецкой овчаркой Диа.

"У этой собаки стаж службы в сирийской армии чуть более года, и за это время она обнаружила сотни боеприпасов", - рассказал кинолог Мухаммад Фарка. Он отметил, что поначалу при переобучении собаки командам на арабском языке были трудности, но через полгода эта проблема исчезла.

Второй этап - досмотровая зона, где вещи и салоны автомобилей тщательно проверяют полицейские, в том числе и с применением газоанализаторов. На третьем этапе - компьютерная проверка по базам данных, где выявляются сотрудничающие с боевиками или находящиеся в розыске люди.

Правила досмотра едины для каждого из десятков опоясывающих Алеппо КПП, и сирийцы с пониманием относятся к ужесточениям мер предосторожности, отметил Фарка.

Ураза-байрам, знаменующий собой окончание священного месяца Рамадан, праздновался в воскресенье, 25 июня. Традиционно Ураза-байрам отмечается три календарных дня. Так как дата этого праздника плавающая (лунный исламский календарь и традиционный григорианский не совпадают), то ежегодно она приходится на разные числа.

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