Суд в Мичигане наложил запрет на депортацию из США 1,4 тыс. иракцев

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Мичиган постановил на время ввести запрет на депортацию из США иракцев, которых американские власти намеревались выслать. Соответствующее распоряжение вынес в понедельник судья Марк Голдсмит, сообщило агентство Associated Press (АР).

На прошлой неделе судья принял такое решение в отношении 114 иракцев, задержанных полицией 11 июня текущего года в районе Детройта (штат Мичиган). Теперь Голдсмит распространил запрет на все Соединенные Штаты и на всех граждан Ирака, которых власти намеревались депортировать в связи с тем, что те имеют судимости. Мера вводится на 14 дней, предполагается, что за это время должно окончательно решиться, обладает ли данный окружной суд необходимыми полномочиями, чтобы ввести аналогичный запрет на неограниченный срок.

Данное дело затрагивает указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Иракцы прибыли в штаты на законных основаниях, однако власти выяснили, что за этими мигрантами числятся судимости и нарушения закона. В связи с этим власти намеревались задержать этих людей и депортировать их из страны.

По оценкам АР, в общей сложности такие меры планировалось принять в отношении 1,4 тыс. иракцев. Большинство из них еще не были задержаны. Адвокаты иракцев опротестовали этот шаг, аргументировав позицию тем, что на родине подзащитным грозят расправы, несправедливые судебные разбирательства и даже смерть.

Как сообщило ранее агентство Reuters, министерство юстиции США настаивало на том, что окружной суд не обладает законными полномочиями разрешать или запрещать депортацию иракцев. Этот вопрос относится к юрисдикции апелляционного суда. Судья Голдсмит решил, что в этом правовом вопросе надо разобраться, а пока это не произошло, иностранцы останутся на территории США.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По подписанному президентом в январе указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). После того, как в марте в указ были внесены незначительные изменения, в частности из списка был исключен Ирак, документ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи). В США, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.