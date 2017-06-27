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СМИ: военные Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе Сиккима

Международная панорама
27 июня, 8:32 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 27, июня. /ТАСС

Сообщается, что несколько дней назад китайцы проникли на индийскую территорию на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР и разрушили два блиндажа индийской армии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июня. /ТАСС/. Пограничные силы Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе индийского штата Сикким, индийские солдаты намерены предотвратить проникновение с сопредельной стороны.

Как сообщает газета Business Standard  со ссылкой на неназванные источники, напряженность возникла после того, как китайские военные несколько дней назад проникли на индийскую территорию в регионе перевала Дока-Ла на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР и разрушили два блиндажа индийской армии.

Министерство обороны и МИД Индии пока не комментируют эти сообщения.

В свою очередь Пекин обвинил индийских пограничников в том, что индийские военнослужащие незаконно пересекли границу Китая в районе Сиккима. Как говорится в опубликованном в ночь на вторник заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, китайская сторона требует, чтобы Индия немедленно вывела военнослужащих с территории страны.

Ранее на прошлой неделе Пекин не разрешил группе из примерно 50 индийских паломников пройти из Сиккима в Тибет.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

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