Токио ужесточил контроль за провозом материалов в КНДР на судах третьих стран

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник ужесточило меры по пресечению возможной доставки в КНДР материалов для ракетно-ядерной и других военных программ. На заседании кабинета министров утверждено постановление, расширяющее возможности по осмотру судов и прочих транспортных средств третьих стран, которые могут перевозить соответствующие товары. Речь идет и о материалах гражданского назначения, потенциально пригодных для военного применения, сообщает информационное агентство Kyodo.

Правительство в связи с этим утвердило расширенный список товаров, запрещенных к вывозу в КНДР не только из Японии, но и из третьих стран. Его содержание не публикуется.

"Мы намерены выполнять резолюции Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи в еще более жесткой форме", - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Совбез ранее в нескольких решениях запретил продажу КНДР любых материалов, имеющих отношения к ракетно-ядерным программам и производству вооружений. Пхеньяну также запрещено поставлять их за рубеж. Совбез ООН запретил и продажу в КНДР т. н. предметов роскоши - их списки каждая страна составляет самостоятельно.

Токио также ввел собственные, еще более жесткие санкции в отношении Пхеньяна. Фактически запрещена торговля между двумя странами, а также прямое транспортное сообщение. Порты Японии закрыты для судов из КНДР, между Токио и Пхеньяном нет дипломатических отношений.