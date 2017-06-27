Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Токио ужесточил контроль за провозом материалов в КНДР на судах третьих стран

Международная панорама
27 июня, 7:19 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июня. /ТАСС

Порты Японии также закрыты для судов из КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник ужесточило меры по пресечению возможной доставки в КНДР материалов для ракетно-ядерной и других военных программ. На заседании кабинета министров утверждено постановление, расширяющее возможности по осмотру судов и прочих транспортных средств третьих стран, которые могут перевозить соответствующие товары. Речь идет и о материалах гражданского назначения, потенциально пригодных для военного применения, сообщает информационное агентство Kyodo.

Правительство в связи с этим утвердило расширенный список товаров, запрещенных к вывозу в КНДР не только из Японии, но и из третьих стран. Его содержание не публикуется.

"Мы намерены выполнять резолюции Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи в еще более жесткой форме", - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Совбез ранее в нескольких решениях запретил продажу КНДР любых материалов, имеющих отношения к ракетно-ядерным программам и производству вооружений. Пхеньяну также запрещено поставлять их за рубеж. Совбез ООН запретил и продажу в КНДР т. н. предметов роскоши - их списки каждая страна составляет самостоятельно.

Токио также ввел собственные, еще более жесткие санкции в отношении Пхеньяна. Фактически запрещена торговля между двумя странами, а также прямое транспортное сообщение. Порты Японии закрыты для судов из КНДР, между Токио и Пхеньяном нет дипломатических отношений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"
6
Лариджани: решение Сената о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США
7
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама