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Бывший премьер-министр Франции заявил о своем уходе из большой политики

Международная панорама
27 июня, 9:07 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, июня. /ТАСС

Жан-Пьер Раффарен объяснил свое решение желанием содействовать политическому обновлению республики

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ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции, сенатор Жан-Пьер Раффарен принял решение завершить свою политическую карьеру. Об этом французский политик-правоцентрист заявил в интервью региональной газете La Nouvelle Republique.

"Настало время уйти из той политики, в которой я находился на выборных должностях", - сказал бывший премьер Франции. "Я отказываюсь от тех трех лет мандата сенатора, которые мне остаются. Это связано с тем, что страна вступила в важный период - к власти приходит новое поколение политиков. Я рад этому и хочу содействовать такому политическому обновлению Франции", - сказал Раффарен.

По его словам, в дальнейшем он намерен возглавить создаваемую им неправительственную организацию "Лидеры за мир" (Leaders for Peace). "Эта международная НПО будет выступать с предостережениями о рисках возможного возникновения войн", - сообщил Раффарен. Также он намерен продолжить свою обширную деятельность в сфере франко- китайских коммерческих связей, заниматься общественной деятельностью в департаменте Вьенна, от которого он в течение многих лет избирался в Сенат.

Раффарен имеет экономическое образование. Впервые депутатом Национального собрания был избран в 1986 году, а сенатором - в 1995 году. С 1989 по 1995 был депутатом Европарламента.

С 1995 по 1997 год находился на посту министра малого и среднего бизнеса, торговли и ремеслам. На посту премьер-министра Франции находился с 2002 по 2005 год.

Жан-Пьер Раффарен в течение многих лет активно выступает за развитие политических, экономических и культурных связей Франции с Россией. Неоднократно бывал в РФ как в качестве премьер-министра, так и сенатора и общественного деятеля.

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