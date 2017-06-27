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Манюэль Вальс заявил о выходе из Соцпартии

Международная панорама
27 июня, 9:24 дата обновления: 27 июня, 10:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, июня. /ТАСС

Бывший премьер-министр Франции ранее не раз заявлял о намерении поддержать в парламенте президентское движение "Республика на марше"

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Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс выходит из состава Французской социалистической партии.

"Я выхожу из состава Соцпартии, - говорится в его заявлении, которое во вторник приводит агентство AFP. - Завершается часть моей политической жизни. Я покидаю Соцпартию, или даже она покидает меня".

"Я с большой печалью смотрю на то, во что превратилась Соцпартия. Но в данном случае я стремлюсь к одному - добиться успеха для Франции, успеха ее нового пятилетнего периода президентского правления", - подчеркнул Вальс.

Политик неоднократно в последнее время заявлял о своем намерении поддержать в парламенте президентское движение "Республика на марше". Руководство партии предупредило его в этой связи, что такой шаг будет возможен для него только при условии, что он покинет организацию социалистов. В то же время Вальс подчеркивает, что, поддерживая в Национальном собрании обширную фракцию "Республики на марше", не будет входить в ее состав.

Официальный представитель правительства и государственный секретарь по связям с парламентом Кростоф Кастанер уже прокомментировал в эфире телеканала CNews решение бывшего премьера, у которого отношения с "Республикой на марше" были и остаются весьма сложными. "Ни для кого не секрет, что с Манюэлем Вальсом связано немало резких ситуаций. Безусловно, в его отношении можно высказать немало критики, но я считаю, что нынешние гонения в отношении его несправедливы", - сказал Кастанер.

"Известно, и он сам об этом говорил, что он не намерен играть серьезную политическую роль в дальнейшем. Теперь Вальсу следует подтвердить свое намерение поддержать политику "Республики на марше", - сказал официальный представитель правительства.

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Персоны
Вальс, Манюэль
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