Взрыв автомобиля в Киеве признали терактом

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв автомобиля в Киеве как теракт, погибший был военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
"Погибший у нас один человек, военный, 1978 года рождения. По картине преступления, которая есть на данный момент, очевидно, что сработало взрывное устройство, какое именно будет установлено", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".
Шевченко также отметил, что все говорит о том, что это был "спланированный террористический акт". "Именно по этой статье следователи киевской полиции внесли уголовное дело в единый реестр досудебный расследований", - сказал он. Шевченко добавил, что помимо военного, пострадал еще один человек, его жизни ничего не угрожает.
По данным источника украинского издания "Обозреватель", погибший - начальник спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповалов.
Подрыв автомобиля Mercedes произошел во вторник утром на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская.