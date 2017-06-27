Взрыв автомобиля в Киеве признали терактом

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв автомобиля в Киеве как теракт, погибший был военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Погибший у нас один человек, военный, 1978 года рождения. По картине преступления, которая есть на данный момент, очевидно, что сработало взрывное устройство, какое именно будет установлено", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

Шевченко также отметил, что все говорит о том, что это был "спланированный террористический акт". "Именно по этой статье следователи киевской полиции внесли уголовное дело в единый реестр досудебный расследований", - сказал он. Шевченко добавил, что помимо военного, пострадал еще один человек, его жизни ничего не угрожает.

По данным источника украинского издания "Обозреватель", погибший - начальник спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповалов.

Подрыв автомобиля Mercedes произошел во вторник утром на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская.