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Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп

Международная панорама
27 июня, 10:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Согласно исследованию, 27% респондентов считают, то российский лидер "делает правильные вещи на мировой арене"

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center среди 40 тыс. человек в 37 странах на всех пяти континентах.

Согласно исследованию, 27% его участников относятся к российскому лидеру с доверием, считая, что он "делает правильные вещи на мировой арене". Практически столько же - 28% - составляет рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом лишь 22% респондентов полагают, что "правильную политику в сфере международных отношений" проводит и глава американской администрации. Самый высокий рейтинг мирового доверия - 42% - у канцлера Германии Ангелы Меркель.

Подавляющее большинство участников исследования называют Трампа высокомерным (75%), нетерпимым (65%) и даже опасным (62%). В то же время 55% респондентов оценивают американского президента как "сильного лидера", а 39% считают его "харизматичным".

Интересно, что только 30% мексиканцев, принявших участие в опросе, признались, что положительно относятся к Соединенным Штатам (по сравнению с 66% в конце президентского срока Обамы). В Канаде и Германии этот показатель сократился сразу на 22 пункта - до 43 и 35% соответственно. Во многих европейских странах рейтинг доверия к США сопоставим сейчас с данными 2003 года, когда президент Джордж Буш принял решение осуществить военное вторжение в Ирак.

В то же время большинство опрошенных воспринимают американских граждан положительно, считая доброжелательность одной из основных их характеристик. Респонденты полагают, что отношения их стран с США останутся в ближайшие годы примерно такими же, как и раньше. При этом в заслугу Соединенным Штатам они ставят, в частности, уважение личных свобод.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
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