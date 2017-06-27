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Латышскому депутату за оскорбление русских просят запретить визит на сессию ОБСЕ в Минске

Международная панорама
27 июня, 11:37 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Соответствующее письмо группа латвийских правозащитников и активистов направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко

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РИГА, 27 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Высказывания депутата Сейма (парламента) Латвии Эдвинса Шноре в адрес русскоязычного населения республики являются веским основанием для того, чтобы запретить ему въезд в Минск для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в начале июля. Письмо с соответствующей просьбой президенту Белоруссии Александру Лукашенко направила группа латвийских правозащитников и активистов.

Под обращением подписались 23 человека, в том числе местный правозащитник Владимир Линдерман. "Шноре занимает ответственный пост - он является руководителем латвийской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям хотя и мягко наказала Шноре за его высказывания, но, тем не менее, осудила. Было бы логично, если бы сами парламентарии выступили бы с инициативой снять Шноре с этого поста, но поскольку они этого не сделали, то мы решили обратить внимание на действия политика", - сказал активист во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, данным письмом активисты хотят привлечь внимание европейской общественности к сложившейся ситуации и воспрепятствовать участию латышского политика в столь значимой международной миссии в силу его неприкрытого человеконенавистничества. "Следующее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Белоруссии - стране, сильно пострадавшей от нацизма. Высказывания Шноре - откровенно нацистские. Раз власти Латвии сами никак не сопротивляются таким действиям, не проявляют попыток его наказать и не возбуждают против него уголовное дело, чтобы тем или иным способ дать отпор нацистской идеологии, то это делаем мы", - отметил Линдерман.

Оскорбительные высказывания Шноре

Ранее Шноре, депутат от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", опубликовал статью в газете "Националас зиняс", где написал, что русские жители не покидают Латвию добровольно. "Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. Приезжие, как и местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают", - сказано в статье.

Линдерман обратился в Генпрокуратуру Латвии с заявлением, в котором попросил дать правовую оценку высказываниям Шноре и начать против него уголовный процесс на основании нарушения закона о разжигании этнической и расовой ненависти. Генпрокуратура передала это заявление в Полицию безопасности.

С просьбой дать правовую оценку высказываниям депутата к генеральному прокурору страны Эрику Калнмейерсу позже также обратился ряд местных общественных организаций. Высказывания Шноре рассмотрела комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям и постановила вынести ему устное предупреждение. Латвийский комитет по правам человека и Русское общество в Латвии обратились в Капитул орденов при президенте республики с просьбой лишить политика ордена Трех звезд - высшей государственной награды страны, присвоенной ему в 2008 году.

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