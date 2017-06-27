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Минобороны Украины подтвердило гибель сотрудника ГУР при взрыве автомобиля в Киеве

Международная панорама
27 июня, 11:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

По данным ведомства, погибшим оказался сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Министерство обороны подтвердило информацию о том, что в результате подрыва автомобиля Mercedes в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки ведомства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны.

"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте события продолжают работать сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты для установления обстоятельств трагедии.

Подрыв автомобиля Mercedes произошел во вторник утром на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская. Погиб водитель автомобиля, травмы также получила проходившая мимо женщина. Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв как теракт. По информации главы департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, сработало взрывное устройство.

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