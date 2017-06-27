Законодатели Евразии показали умение сотрудничать, а не гнаться за политическими целями

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Состоявшееся в Сеуле второе совещание спикеров парламентов стран Евразии продемонстрировало актуальность этого формата как новой и эффективной площадки для координации взаимодействия законодателей континента по ключевым темам - от противодействия терроризму до развития цифровой экономики. Число участников форума, по сравнению с прошлым годом, значительно возросло и достигло 27, причем ряд глав делегаций поддержали его институализацию. В частности, получила поддержку инициатива председателя Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюна о создании механизма кибер-секретариата для сотрудничества профильных комитетов парламентов стран Евразии в области цифровой экономики.

Новая координационная площадка

Совещание спикеров парламентов стран Евразии, прошедшее во вторник в Сеуле, может стать новой площадкой для координации работы законодателей по ключевым вопросам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопросам", - сказал Володин, выступая на совещании.

Он поддержал позицию председателя Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюна о том, форум может стать новым институтом для обмена мнениями и выработки новых решений.

Председатель Госдумы пояснил, что подразумевает, в частности, взаимодействие в рамках парламентского измерения стран континента в таких сферах, как экономика, наука, технологии, медицина, гуманитарные проекты, экология.

По мнению Володина, проходящий в южнокорейской столице форум является подтверждением огромного интереса к интеграционным процессам на континенте. "Мы все выступаем за взаимовыгодное сотрудничество на евразийском пространстве", - считает политик. Он подчеркнул, что в основе диалога в этом формате "лежат не политические цели, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития" стран-участниц.

В этом контексте спикер Госдумы выразил надежду, что данный "открытый формат будет привлекать новых участников".

Борьба с терроризмом

Володин обратил внимание на то, что парламентариям Евразии необходимо гармонизировать законодательство в сфере безопасности и борьбе с терроризмом. "Работа наших национальных парламентов и межпарламентских организаций должна состоять в выработке единых подходов в борьбе с терроризмом и гармонизации законодательств в сфере безопасности", - сказал Володин.

По его словам, как никогда остро стоят сегодня вопросы эффективного противодействия новым вызовам и угрозам, среди которых особое место занимают терроризм и экстремизм, наркотрафик, проблемы миграции. "Сегодняшнее совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений", - подчеркнул он.

Контакт по цифровой экономике

Володин предложил парламентариям Евразии установить постоянное взаимодействие в сфере цифровой экономики как на законодательном, так и на экспертном уровне.

"Наше время - это время развития цифровой экономики и технологий. Как вы понимаете, они уже становятся неотъемлемой частью жизни людей", - продолжил Володин. Он также призвал принять соответствующие законодательные решения.

Спикер Госдумы обратил внимание, что совещание проходит в Южной Корее - стране, которая является одним из лидеров развития цифровой экономики. При этом, отметил он, практически все страны имеют опыт развития законодательства в этой сфере.

Володин в этой связи поддержал предложенный председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном механизм кибер-секретариата, который мог бы выполнять координирующую роль в этой работе.

Острые международные темы

В ходе совещания его участники затронули актуальные международные проблемы. В частности, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён подтвердил приверженность своей страны безъядерному статусу Корейского полуострова и рассказал об усилиях, предпринимаемых правительством для достижения этой цели.

Спикер Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн также затронул тему ракетно-ядерной программы КНДР, отметив, что для ее решения необходимо параллельно с соблюдением санкций вести с Пхеньяном диалог.

Спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил о том, что решение Сената США о санкциях против компаний и граждан РФ и Ирана противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств.

В связи с этим он призвал "создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения".

Лариджани также обвинил США в заигрывании с террористами и их поддержке. По его мнению, парламенты стран Евразии, со своей стороны, должны принять меры для активизации борьбы с терроризмом.