Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Законодатели Евразии показали умение сотрудничать, а не гнаться за политическими целями

Международная панорама
27 июня, 11:56 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 27, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что совещание спикеров парламентов стран Евразии может стать площадкой для координации работы по таким вопросам, как экономика, технологии, медицина

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Состоявшееся в Сеуле второе совещание спикеров парламентов стран Евразии продемонстрировало актуальность этого формата как новой и эффективной площадки для координации взаимодействия законодателей континента по ключевым темам - от противодействия терроризму до развития цифровой экономики. Число участников форума, по сравнению с прошлым годом, значительно возросло и достигло 27, причем ряд глав делегаций поддержали его институализацию. В частности, получила поддержку инициатива председателя Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюна о создании механизма кибер-секретариата для сотрудничества профильных комитетов парламентов стран Евразии в области цифровой экономики.

Новая координационная площадка

Совещание спикеров парламентов стран Евразии, прошедшее во вторник в Сеуле, может стать новой площадкой для координации работы законодателей по ключевым вопросам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопросам", - сказал Володин, выступая на совещании.

Он поддержал позицию председателя Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюна о том, форум может стать новым институтом для обмена мнениями и выработки новых решений.

Председатель Госдумы пояснил, что подразумевает, в частности, взаимодействие в рамках парламентского измерения стран континента в таких сферах, как экономика, наука, технологии, медицина, гуманитарные проекты, экология.

По мнению Володина, проходящий в южнокорейской столице форум является подтверждением огромного интереса к интеграционным процессам на континенте. "Мы все выступаем за взаимовыгодное сотрудничество на евразийском пространстве", - считает политик. Он подчеркнул, что в основе диалога в этом формате "лежат не политические цели, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития" стран-участниц.

В этом контексте спикер Госдумы выразил надежду, что данный "открытый формат будет привлекать новых участников".

Борьба с терроризмом

Володин обратил внимание на то, что парламентариям Евразии необходимо гармонизировать законодательство в сфере безопасности и борьбе с терроризмом. "Работа наших национальных парламентов и межпарламентских организаций должна состоять в выработке единых подходов в борьбе с терроризмом и гармонизации законодательств в сфере безопасности", - сказал Володин.

По его словам, как никогда остро стоят сегодня вопросы эффективного противодействия новым вызовам и угрозам, среди которых особое место занимают терроризм и экстремизм, наркотрафик, проблемы миграции. "Сегодняшнее совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений", - подчеркнул он.

Контакт по цифровой экономике

Володин предложил парламентариям Евразии установить постоянное взаимодействие в сфере цифровой экономики как на законодательном, так и на экспертном уровне.

"Наше время - это время развития цифровой экономики и технологий. Как вы понимаете, они уже становятся неотъемлемой частью жизни людей", - продолжил Володин. Он также призвал принять соответствующие законодательные решения.

Спикер Госдумы обратил внимание, что совещание проходит в Южной Корее - стране, которая является одним из лидеров развития цифровой экономики. При этом, отметил он, практически все страны имеют опыт развития законодательства в этой сфере.

Володин в этой связи поддержал предложенный председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном механизм кибер-секретариата, который мог бы выполнять координирующую роль в этой работе.

Острые международные темы

В ходе совещания его участники затронули актуальные международные проблемы. В частности, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён подтвердил приверженность своей страны безъядерному статусу Корейского полуострова и рассказал об усилиях, предпринимаемых правительством для достижения этой цели.

Спикер Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн также затронул тему ракетно-ядерной программы КНДР, отметив, что для ее решения необходимо параллельно с соблюдением санкций вести с Пхеньяном диалог.

Спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил о том, что решение Сената США о санкциях против компаний и граждан РФ и Ирана противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств.

В связи с этим он призвал "создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения".

Лариджани также обвинил США в заигрывании с террористами и их поддержке. По его мнению, парламенты стран Евразии, со своей стороны, должны принять меры для активизации борьбы с терроризмом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия Республика Корея
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины подтвердило гибель сотрудника ГУР при взрыве автомобиля в Киеве
2
СМИ: Польша планирует крупные закупки российского угля
3
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Пропавшая под Иркутском пенсионерка провела в лесу девять дней
6
Медведев будет представлять РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем
7
Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148
Темы дня
Загрузка...
Реклама