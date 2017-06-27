Оператор "Фукусимы-1" приступает к заключительному этапу заморозки почвы вокруг АЭС

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Энергетическая компания Tokyo Electric Power, управляющая аварийной АЭС "Фукусима-1", подала заявку в Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии на проведение заключительного этапа работ по заморозке почвы вокруг станции. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

В ходе них планируется заморозить небольшой участок прилегающей к станции возвышенности. По задумке специалистов, это должно сократить объемы грунтовых вод, ежедневно протекающих под АЭС и смешивающихся с радиоактивной жидкостью. О сроках выполнения работ не сообщается.

Заморозка почвы вокруг "Фукусимы-1" для создания искусственной стены "вечной мерзлоты" началась в марте прошлого года и должна была завершиться в ноябре. Однако эти сроки были сдвинуты из-за того, что слишком быстрые темпы охлаждения могли привести к резкому падения уровня грунтовых вод и масштабной утечке зараженной жидкости за пределы станции. В результате ликвидаторы проводили заморозку стены протяженностью 1,5 км небольшими участками шириной около 10 м. Проведение работ также осложняли погодные условия - продолжительные дожди растапливали стену.

Для осуществления этой операции на месте пробурили вертикальные шахты, в которые на глубину около 30 метров вставлены трубы, куда закачивают особую охлаждающую жидкость. Из государственного бюджета на программу было выделено около 32 млрд иен (порядка $285 млн). Эти меры уже дали свой результат - объем протекающих под станцией грунтовых воды сократился в четыре раза до 100 тонн в сутки.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.