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Прокуратура Украины: экстрадиция Саакашвили в Грузию пока невозможна

Международная панорама
27 июня, 12:07 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 27, июня. /ТАСС

Заместитель генпрокурора Евгений Енин при этом отметил, что между Киевом и Тбилиси "хорошее и интенсивное сотрудничество, мы идем вперед, так что время покажет"

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ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Экстрадиция экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили на родину "сегодня невозможна". Об этом во вторник заявил журналистам находящийся в Тбилиси заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Саакашвили "сегодня является гражданином Украины, и в соответствии с Конституцией этой страны экстрадиция его в Грузию невозможна", сказал Енин. "Но у нас абсолютный контакт с нашими грузинскими коллегами, между нами хорошее и интенсивное сотрудничество, мы идем вперед, так что время покажет", - добавил он.

Он также не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли затронута данная тема в ходе предстоящего в июле визита в Тбилиси президента Петра Порошенко. "Не знаю, будет ли этот вопрос рассмотрен, так как повестка дня визита президента мне неизвестна. Но мы готовы ответить на вопросы наших грузинских коллег", - сказал замгенпрокурора Украины.

Саакашвили занимал президентский пост в Грузии в 2004-2007, а также в 2008-2013 годах и покинул страну в ноябре 2013 года за пару дней до истечения полномочий. Проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии ему были предъявлены обвинения в ряде преступлений, в том числе в организации расправы над участниками мирного митинга, незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в растрате госсредств.

В мае 2015 года Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. Он был назначен губернатором Одесской области, ушел с поста в ноябре 2016 года. В декабре 2015 года президент Грузии подписал распоряжение о прекращении гражданства страны Михаилу Саакашвили в связи с принятием им гражданства другого государства. В феврале 2015 года главная прокуратура Грузии обратилась в генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Саакашвили, но получила отказ.

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