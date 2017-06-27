Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.
Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий.
"Есть вероятность, что на следующей сессионной неделе мы обратимся к кабинету министров (с заявлением о необходимости введения визового режима с РФ - прим. ТАСС)", - сказал Парубий. По его словам, по этому вопросу идут "политические консультации". "Нам очень важно достичь консенсуса, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство", - добавил спикер.
Следующая, последняя перед летними каникулами сессия Рады состоится 11-14 июля.