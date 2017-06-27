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Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

Международная панорама
27 июня, 12:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Необходим консенсус, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство, заявил спикер парламента Андрей Парубий

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Андрей Парубий

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий.

"Есть вероятность, что на следующей сессионной неделе мы обратимся к кабинету министров (с заявлением о необходимости введения визового режима с РФ - прим. ТАСС)", - сказал Парубий. По его словам, по этому вопросу идут "политические консультации". "Нам очень важно достичь консенсуса, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство", - добавил спикер.

Следующая, последняя перед летними каникулами сессия Рады состоится 11-14 июля.

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