Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий.

"Есть вероятность, что на следующей сессионной неделе мы обратимся к кабинету министров (с заявлением о необходимости введения визового режима с РФ - прим. ТАСС)", - сказал Парубий. По его словам, по этому вопросу идут "политические консультации". "Нам очень важно достичь консенсуса, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство", - добавил спикер.

Следующая, последняя перед летними каникулами сессия Рады состоится 11-14 июля.