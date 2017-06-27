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Диписточник: кандидатура нового генсека ОБСЕ практически согласована

Международная панорама
27 июня, 12:17 UTC+3

По словам собеседника агентства, для утверждения кандидатуры может быть задействована процедура умолчания

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ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Кандидатура нового генерального секретаря ОБСЕ практически согласована, для ее утверждения может быть задействована процедура умолчания. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Консенсус по кандидатуре нового генсека практически достигнут, и для ее утверждения Постоянный совет ОБСЕ может задействовать в пятницу процедуру умолчания, - сообщил собеседник агентства. - Эта процедура предусматривает вступление кандидата в должность, если к установленному сроку не поступит возражений со стороны глав дипведомств стран-членов ОБСЕ".

Полномочия нынешнего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера истекают 30 июня нынешнего года.

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