Глава МИД ФРГ опроверг наличие у Берлина "антиамериканской стратегии" во внешней политике

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Германское правительство не проводит политику противостояния с новой администрацией США. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя разногласия с Вашингтоном по многим вопросам международной повестки дня. При этом он раскритиковал власти Соединенных Штатов за явно проводимую ими политику конфронтации с Европой.

"В Германии не существует антиамериканской стратегии, но в США есть стратеги, которые выступают за антиевропейскую и антигерманскую политику. Это глупо", - сказал он. По словам Габриэля, такой подход не может отвечать американским интересам.

"Мы будем уверенно защищать наши интересы, но мы готовы протянуть руку американцам и не хотим вынуждать США отдалятся от Европы", - подчеркнул глава МИД ФРГ.