AFP: суд признал Нидерланды частично ответственными за гибель мусульман в Сребренице

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Голландский апелляционный суд постановил во вторник, что Нидерланды частично несут ответственность за гибель 300 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

Об этом сообщает AFP.

Суд постановил, что голландское государство "действовало незаконно, и обязано выплатить частичную компенсацию" семьям жертв, заявил судья Гепке Дулек. Речь идет о людях, которые укрывались на базе голландских миротворцев и были выдворены оттуда.

По мнению судей, голландские военные знали, что "существует реальная угроза того, что они подвергнутся бесчеловечному обращению со стороны боснийских сербов", если покинут территорию базы, однако военные не предприняли необходимых действий для их защиты.

Апелляционный суд подтвердил решение, вынесенное в 2014 году Верховным судом страны.

Сребреница являлась одним из плацдармов боснийских мусульман во время войны 1992-1995 годов. Армия боснийских сербов под руководством генерала Ратко Младича в начале июля 1995 года захватила анклав и убила там около 8 тыс. мужчин и юношей. Голландские миротворцы, действовавшие под эгидой ООН, не смогли предотвратить трагедию, хотя обязаны были защищать мирных жителей.