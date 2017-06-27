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Аналитики Citirgoup предсказывают отставку правительства Мэй через несколько месяцев

Международная панорама
27 июня, 13:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, июня. /ТАСС

Аналитики считают, что в течение 12 месяцев в Великобритании произойдут выборы в Консервативной партии, за которыми последуют всеобщие выборы

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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй распадется через несколько месяцев, а в течение ближайшего года страну ждут новые выборы. Об этом говорится в записке финансовой корпорации Citigroup, которую цитирует во вторник агентство Reuters.

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"Мы продолжаем считать, что ее (Мэй) премьерство не сможет устоять дольше нескольких месяцев, возможно, в крайнем случае, дольше года, и оно с самого начала будет действовать в условиях сложных голосований в парламенте", - отмечается в документе. "Наш основной сценарий остается тем же - в течение 12 месяцев произойдут выборы в Консервативной партии, за которыми последуют всеобщие выборы", - полагают аналитики Citigroup.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в парламенте. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин при том, что для большинства необходимо 326 голосов.

Консерваторам пришлось пойти на заключение соглашения о поддержке при голосовании в парламенте с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. В обмен на лояльность 10 депутатов ДЮП, региону была обещана финансовая поддержка в размере 1,5 млрд фунтов (1,9 млрд долларов). Некоторые британские комментаторы отметили, что несмотря на меры жесткой экономии, правительству Консервативной партии удалось найти необходимые средства, чтобы остаться у власти. Этот шаг был подвергнут резкой критике со стороны политиков Уэльса, Шотландии и ряда регионов Англии.

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