СМИ: контракт с США на поставки в Польшу ЗРК Patriot может сорваться

ВАРШАВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Переговоры Польши и США о приобретении республикой восьми систем противовоздушной и противоракетной (ПВО/ПРО) обороны Patriot зашли в тупик и могут сорваться. Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Польша планирует приобрести две батареи производства американской компании Raytheon до 2019 года, а шесть остальных - после 2020 года. Эти ЗРК должны стать частью национальной системы ПВО/ПРО, создаваемой в рамках проекта "Висла". Ранее сообщалось, что контракт на сумму 30 млрд злотых (около $7,5 млрд) будет подписан до конца текущего года.

По мнению сотрудников газеты, шансов на подписание соглашения в течение ближайших шести месяцев практически не осталось. Во время визита на минувшей неделе заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого в США, представители американского оборонного ведомства в очередной раз констатировали, что не могут согласиться на трансфер технологий, к которому стремится польская сторона.

Варшава в случае подписания соглашения о покупке Patriot надеется, согласно сообщению, получить определенные технологии, касающиеся, в частности, управления и обслуживания комплексов, связи, вооружений. Польское правительство хотело бы получить и технологию производства дешевых ракет "земля - воздух". Всего же программа польской стороны насчитывает 12 пунктов, без выполнения которых соглашение на поставку Patriot подписано не будет. Пока удовлетворены лишь несколько требований Варшавы, и переговоры по сути дела зашли в тупик.

Министерство обороны Польши также хотело бы получить разрабатываемую американцами интегрированную систему управления огнем (IBCS) вместе с ЗРК Patriot. На данный момент американская сторона заявляет, что первые две батареи Patriot с этой системой могут быть поставлены в республику не ранее 2022 - 2023 гг.

В польском оборонном ведомстве сложившуюся ситуацию не комментируют. Эксперты считают, что возможны разные сценарии развития событий. Польша может отказаться от ряда требований по получению технологий, объявить новый тендер, сконцентрировавшись на проекте "Нарев", предусматривающем покупку ЗРК с ракетами малой дальности. Наиболее правдоподобным сценарием Dziennik Gazeta Prawna считает отсутствие при нынешней партии власти Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" вообще какого-либо серьезного соглашения, касающегося обороны польского неба.