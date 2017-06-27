Вице-премьер Украины заявил о хакерской атаке на правительство страны

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Внутренняя система кабинета министров Украины подверглась хакерской атаке.

Об этом написал в Twitter вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Секретариат кабмина Украины по ходу тоже "обвалили". Сеть лежит", - написал он.

Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 июня 2017 г.

Ранее во вторник ряд энергокомпаний сообщил о сбоях в работе компьютерных систем, а Нацбанк Украины заявил о внешних вирусных атаках на ряд финучреждений. О хакерской атаке также сообщили государственный Ощадбанк, медиахолдинг ТРК "Люкс", Киевский метрополитен, Укрпочта, Новая почта и другие компании.

Кроме того, испытывают трудности предприятия энергетического комплекса Украины, среди которых оператор энергосистемы "Укрэнерго", энергоснабжающие и энергогенерирующие предприятия ("Киевэнерго", "Запорожьеоблэенрго", "Днепрэнерго"). При этом ведение их основной деятельность не нарушено.

В настоящее время нет доступа на интернет-портал правительства Украины, министерства энергетики и угольной промышленности.

Также были атакованы системы аэропорта Борисполь, в связи с чем возможны задержки рейсов. "Официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работают. Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать только на табло в зоне вылета в терминале D", - добавил он.