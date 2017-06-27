Вице-премьер Украины заявил о хакерской атаке на правительство страны

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Внутренняя система кабинета министров Украины подверглась хакерской атаке.
Об этом написал в Twitter вице-премьер Украины Павел Розенко.
"Секретариат кабмина Украины по ходу тоже "обвалили". Сеть лежит", - написал он.
Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs— Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 июня 2017 г.
Ранее во вторник ряд энергокомпаний сообщил о сбоях в работе компьютерных систем, а Нацбанк Украины заявил о внешних вирусных атаках на ряд финучреждений. О хакерской атаке также сообщили государственный Ощадбанк, медиахолдинг ТРК "Люкс", Киевский метрополитен, Укрпочта, Новая почта и другие компании.
Кроме того, испытывают трудности предприятия энергетического комплекса Украины, среди которых оператор энергосистемы "Укрэнерго", энергоснабжающие и энергогенерирующие предприятия ("Киевэнерго", "Запорожьеоблэенрго", "Днепрэнерго"). При этом ведение их основной деятельность не нарушено.
В настоящее время нет доступа на интернет-портал правительства Украины, министерства энергетики и угольной промышленности.
Также были атакованы системы аэропорта Борисполь, в связи с чем возможны задержки рейсов. "Официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работают. Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать только на табло в зоне вылета в терминале D", - добавил он.