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Вице-премьер Украины заявил о хакерской атаке на правительство страны

Международная панорама
27 июня, 15:42 дата обновления: 27 июня, 15:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

По словам Павла Розенко, "сеть лежит"

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Внутренняя система кабинета министров Украины подверглась хакерской атаке.

Об этом написал в Twitter вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Секретариат кабмина Украины по ходу тоже "обвалили". Сеть лежит", - написал он.

Ранее во вторник ряд энергокомпаний сообщил о сбоях в работе компьютерных систем, а Нацбанк Украины заявил о внешних вирусных атаках на ряд финучреждений. О хакерской атаке также сообщили государственный Ощадбанк, медиахолдинг ТРК "Люкс", Киевский метрополитен, Укрпочта, Новая почта и другие компании.

Кроме того, испытывают трудности предприятия энергетического комплекса Украины, среди которых оператор энергосистемы "Укрэнерго", энергоснабжающие и энергогенерирующие предприятия ("Киевэнерго", "Запорожьеоблэенрго", "Днепрэнерго"). При этом ведение их основной деятельность не нарушено.

В настоящее время нет доступа на интернет-портал правительства Украины, министерства энергетики и угольной промышленности.

Также были атакованы системы аэропорта Борисполь, в связи с чем возможны задержки рейсов. "Официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работают. Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать только на табло в зоне вылета в терминале D", - добавил он.

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