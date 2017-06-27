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В Великобритании выявлено 95 высоток с пожароопасной облицовкой

Международная панорама
27 июня, 15:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, июня. /ТАСС

Премьер-министр страны заявила о необходимости более широкого национального расследования

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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Количество жилых высотных домов в Великобритании, облицовка которых не соответствует нормам противопожарной безопасности, достигло 95. Об этом сообщил во вторник представитель премьер-министра Терезы Мэй. Его слова приводит агентство Reuters.

"В настоящий момент 95 зданий в 32 территориальных округах не прошли проверку, и это - стопроцентный показатель аварийности", - сказал представитель Мэй, имея в виду, что все здания, облицовку которых осмотрели специалисты, были признаны пожароопасными. "Премьер-министр сказала, что требуется более широкое национальное расследование, чтобы установить, где была допущена ошибка, когда в течение десятилетий облицовка, не выдерживающая испытаний, использовалась для установки на зданиях по всей стране", - добавил он.

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Ранее сообщалось о том, что шесть сотен домов в Англии имеют облицовку, аналогичную внешнему покрытию сгоревшего в Лондоне многоэтажного жилого дома Grenfell Tower, после чего началась их проверка. 23 июня совет лондонского муниципального округа Кэмден принял решение временно выселить четыре тысячи человек из четырех 22-этажных домов жилого комплекса Chalcots Estate на севере британской столицы из-за того, что их облицовочные материалы не являются огнеупорными.

Использование подобной облицовки, а также наличие воздушного зазора между облицовочной плиткой и стенами дома, создавшего эффект дымохода, привели в ночь на 14 июня к крупному пожару в Grenfell Tower, где проживали почти 600 человек. Позднее Скотленд-Ярд установил, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя очень быстро распространилось до верхних этажей, отрезав людям пути к эвакуации.

Жертвами трагедии в Grenfell Tower стали по меньшей мере 79 человек.

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Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
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