Изменения регламента ПАСЕ связаны с антироссийскими настроениями

МАДРИД, 27 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Изменение регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) связано с антироссийскими настроениями внутри этого органа. Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник официальный представитель председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

Резолюция, одобренная депутатами Ассамблеи, направлена на создание в регламенте ПАСЕ механизма отстранения ее руководителей от должности, что в ближайшее время может привести к отставке Аграмунта. По мнению представителя главы органа, "важную роль сыграли антироссийские взгляды и преобладающая в Ассамблее русофобия, особенно со стороны Скандинавских стран и бывших советских государств".

Он добавил, что "Аграмунт всегда хотел интегрировать всех в рамках ПАСЕ, чтобы ни одна страна не выходила из состава организации".

"Изменение регламента, одобренное сегодня Ассамблеей, является атакой в отношении правового государства", - сказал представитель главы ПАСЕ. По его словам, это изменение спровоцирует то, что структура "утратит весь свой кредит доверия и разделит государства Совета Европы". Он также уточнил, что "адвокаты Аграмунта изучают вопрос" возможного обжалования резолюции.