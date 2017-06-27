Изменения регламента ПАСЕ связаны с антироссийскими настроениями

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекордуНовости партнеров 27 июня, 16:23
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 27 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Изменение регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) связано с антироссийскими настроениями внутри этого органа. Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник официальный представитель председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.
Резолюция, одобренная депутатами Ассамблеи, направлена на создание в регламенте ПАСЕ механизма отстранения ее руководителей от должности, что в ближайшее время может привести к отставке Аграмунта. По мнению представителя главы органа, "важную роль сыграли антироссийские взгляды и преобладающая в Ассамблее русофобия, особенно со стороны Скандинавских стран и бывших советских государств".
Он добавил, что "Аграмунт всегда хотел интегрировать всех в рамках ПАСЕ, чтобы ни одна страна не выходила из состава организации".
"Изменение регламента, одобренное сегодня Ассамблеей, является атакой в отношении правового государства", - сказал представитель главы ПАСЕ. По его словам, это изменение спровоцирует то, что структура "утратит весь свой кредит доверия и разделит государства Совета Европы". Он также уточнил, что "адвокаты Аграмунта изучают вопрос" возможного обжалования резолюции.