Глава Пентагона: США не хотят быть втянутыми в войну в Сирии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. США не дадут втянуть себя в гражданскую войну в Сирии. Об этом, как сообщило во вторник агентство Agence France-Presse (AFP), заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы просто отказываемся быть втянутыми в сирийскую гражданскую войну, мы пытаемся прекратить ее посредством дипломатических усилий", - заявил глава Пентагона. В то же время Мэттис добавил, что американские военные, размещенные на территории Сирии, оставляют за собой право открывать огонь в порядке самозащиты. "Если кто-то атакует нас, начнет бомбардировать нас, стрелять в нас, то мы сделаем то, что мы должны сделать в соответствии с принципом самообороны", - сказал Мэттис. Министр обороны США добавил, что Вашингтон считает своим врагом в Сирии группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Высказывания Мэттиса были сделаны на борту самолета по пути в Германию до того, как в понедельник вечером пресс-секретарь Белого дома заявил о том, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии, сообщает AFP.

Агентство отмечает, что в нынешнем месяце американские военные сбили истребитель сирийских правительственных войск, который, по их версии, сбрасывал бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии" (СДС) - группировки, пользующейся поддержкой США.

18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции под руководством США ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Эр-Расаф в 40 километрах к юго-западу от города Ракка. Летчик катапультировался над занятым боевиками районом, его спасли сирийские военные.

19 июня в Минобороны РФ заявили, что отныне в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные летательные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.