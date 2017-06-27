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Вертолет ВВС США впервые поразил беспилотник с помощью лазера

Международная панорама
27 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

AH-64 Apache поразил дрон с расстояния 1,4 км

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания Raytheon совместно с ВВС США провела успешные испытания мощного лазера, способного сбивать беспилотные летательные аппараты. Как сообщили в понедельник в пресс-службе компании, впервые система, установленная на вертолете AH-64 Apache, поразила дрон с расстояния 1,4 км.

Испытания прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Отмечается, что совместно с лазером была успешно испытана улучшенная многоспектральная система прицеливания.

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