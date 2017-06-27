Вертолет ВВС США впервые поразил беспилотник с помощью лазера

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания Raytheon совместно с ВВС США провела успешные испытания мощного лазера, способного сбивать беспилотные летательные аппараты. Как сообщили в понедельник в пресс-службе компании, впервые система, установленная на вертолете AH-64 Apache, поразила дрон с расстояния 1,4 км.
Raytheon, along with @USArmy and @USSOCOM, demonstrated the first-ever helicopter-based firing of High Energy Laser. https://t.co/2jvIlcqJDv pic.twitter.com/fWAr66ANBa— Raytheon (@Raytheon) 26 июня 2017 г.
Испытания прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Отмечается, что совместно с лазером была успешно испытана улучшенная многоспектральная система прицеливания.