Президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад посетил во вторник авиабазу Хмеймим, расположенную в провинции Латакия. Об этом сообщила канцелярия главы арабской республики в мессенджере Telegram.

الرئيس #الأسد في #حميميم اليوم.. pic.twitter.com/JmJLB03S3X — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 июня 2017 г.

По ее информации, президента сопровождал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе визита Асада проинформировали о размещенной на базе военной технике. Канцелярия также опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как сирийский президент осматривает кабину истребителя Су-35.

Хмеймим - военный аэродром в 25 км к югу от города Латакия. 18 января 2017 года в Дамаске был подписан протокол к соглашению между РФ и Сирией о размещении авиационной группы российских ВС. Согласно этому документу, Москва получила участок аэродрома Хмеймим и объекты на нем в безвозмездное пользование на 49 лет.