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Президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим

Международная панорама
27 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Башара Асада сопровождал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

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Президент Сирии Башар Асад во время посещения авиабазы Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад во время посещения авиабазы Хмеймим

© SANA/Handout via REUTERS

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад посетил во вторник авиабазу Хмеймим, расположенную в провинции Латакия. Об этом сообщила канцелярия главы арабской республики в мессенджере Telegram.

По ее информации, президента сопровождал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе визита Асада проинформировали о размещенной на базе военной технике. Канцелярия также опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как сирийский президент осматривает кабину истребителя Су-35.

Хмеймим - военный аэродром в 25 км к югу от города Латакия. 18 января 2017 года в Дамаске был подписан протокол к соглашению между РФ и Сирией о размещении авиационной группы российских ВС. Согласно этому документу, Москва получила участок аэродрома Хмеймим и объекты на нем в безвозмездное пользование на 49 лет.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Герасимов, Валерий Васильевич
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