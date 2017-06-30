"Ароматная бухта": как изменился Гонконг через 20 лет после передачи Китаю

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы". С тех пор этот "островок капитализма" и крупнейший в Азии финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех сферах, кроме обороны и внешней политики.

В течение переходного периода этой территории гарантируется самостоятельность во многих вопросах, неизменность ее социально-экономической системы и "местного образа жизни". За ней сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории. Гонконг имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.

Этот мегаполис – "окно" Китая во внешний мир, главный посредник в торгово-экономических отношениях КНР со многими странами. Гонконг остается крупнейшим инвестором материкового Китая и его важнейшим финансовым центром с доступом для международных инвесторов. Один из самых посещаемых городов мира, в прошлом году он принял 56,6 млн туристов.​

История

Остров Гонконг (на "путунхуа" - общекитайском государственном языке - Сянган) отошел к Великобритании после Первой опиумной войны" (1839-1842 гг.), развязанной англичанами против правительства династии Цин. Чтобы упрочить свои позиции, британцы постарались завладеть как можно более обширными территориями. В 1860 году, по итогам Второй опиумной войны, им был передан "в вечное владение" полуостров Коулун (Цзюлун). А в 1898 году Великобритания добилась права на 99-летнюю аренду еще больших участков суши, названных Новыми территориями, включая прилегающие острова, за символическую плату - 1 доллар.

С конца 1970-х годов, после того, как Дэн Сяопин провозгласил курс на экономические реформы и открытость внешнему миру, начала развиваться взаимная интеграция между экономикой материка и капиталистического Гонконга. Сначала текстильное, а затем все остальные виды местного производства стали постепенно переноситься в соседний Шэньчжэнь и другие специальные экономические зоны, где значительно дешевле и земля, и рабочая сила.

Лондон вступил в контакты с Пекином, выясняя его позиции по вопросу о дальнейшей судьбе Новых территорий, срок соглашений по которым истекал в 1997 году. В начале 1980-х китайская сторона заявила о твердом намерении вернуть не только Новые территории, но и остров Гонконг с полуостровом Коулун, рассматривая их в одной связке. При этом Пекин подтвердил, что не признает неравноправные, навязанные англичанами договоры.

Когда Дэн Сяопин завел с английской "железной леди" Маргарет Тэтчер разговор о возврате Гонконга, он заверил ее, что Пекин не настолько глуп, чтобы бросать в котел курицу, несущую золотые яйца, и предложил свою дальновидную формулу "одна страна - две системы". Естественно, при этом он думал и о дальнейшей участи "отколовшегося" от страны Тайваня.

В итоге после непростых переговоров Лондон был вынужден уступить, согласившись с предложением Пекина о плавном, постепенном и безболезненном переходе анклава. В конце 1984 года была подписана Совместная китайско-британская декларация, согласно которой 1 июля 1997 года восстанавливается суверенитет Китая над Сянганом. Это стало поистине уникальным событием в истории деколонизации.

Примечательно, что сама госпожа Тэтчер выступила затем с признанием, что ее опасения по поводу последствий передачи Гонконга под суверенитет Китая оказались по "большей части безосновательными", и отметила, что не разочарована тем, как развивалась бывшая колония. Гонконг - один из самых богатых и процветающих городов в мире, лидирующий по количеству небоскребов.

География

Гонконг, чье название в переводе означает "ароматная бухта", расположен на юге Китая. Омывается Южно-Китайским морем, а на севере граничит с китайским мегаполисом Шэньчжэнь. Включает остров Гонконг, полуостров Коулун, Новые территории, а также 235 прилегающих островов и рифов. Общая площадь суши - более 1,1 тыс. кв. км. Численность населения превышает 7,3 млн человек, из них 94% - этнические китайцы. Основные языки - английский и китайский (кантонский диалект). Денежная единица - гонконгский доллар, привязан к доллару США. Климат - субтропический, муссонный, лежит в зоне действия тайфунов.​

Транспорт

В Гонконге сложилась одна из самых совершенных транспортных инфраструктур в мире. Доля населения, использующегося общественный транспорт, достигает 90%. Местный контейнерный порт, наряду с Шанхаем и Сингапуром, входит в тройку крупнейших в мире. Международный аэропорт Чек Лап Кок, построенный на искусственном острове, - один из самых загруженных в регионе, к 2024 году там будет построена третья взлетно-посадочная полоса. В настоящее время в мегаполисе сооружается ряд крупных инфраструктурных проектов, включая морской мегамост Гонконг-Макао-Чжухай и подземную скоростную железную дорогу в Шэньчжэнь.

Экономика

На протяжении 23 лет подряд Гонконг признается американским фондом "Наследие" территорией с самой свободной экономикой в мире. Как уникальный "диспетчер" торгово-финансовой жизни Азиатско- Тихоокеанского региона, общепризнанный посредник в экономических отношениях всего мира с Китаем и международный инвестиционный центр, Гонконг привлекает к себе повышенное внимание иностранных деловых кругов. Почти 4 тыс. иностранных компаний, включая 900 американских, избрали мегаполис местом своей постоянной дислокации. Этому во многом способствует продуманная политика местного правительства по созданию благоприятного инвестиционного климата, налоговая шкала в пределах 15-17,5%, статус свободного порта, подразумевающий почти полное отсутствие таможенных пошлин.

Сказывается и эффективное валютное регулирование, позволяющее фактически без ограничений ввозить и вывозить капиталы, высокоразвитая система торговых, финансовых и страховых услуг. Несмотря на переход под юрисдикцию КНР, территория остается одной из наименее пораженных коррупцией в мире.

Основу местной экономики составляет сфера услуг, дающая 93% ВВП. Опорными отраслями являются банковско-финансовый сектор, грузоперевозки, внешняя торговля и туризм. В Гонконге проходят крупные международные выставки. Это важнейший центр финансов, а уровень концентрации банков и штаб-квартир - самый высокий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Территория охвачена широкой сетью из более чем 1,4 тыс. банковских отделений. Высокая пропускная способность и надежность обеспечили гонконгскому финансовому сервису роль наиважнейшего банковского центра с прочными связями с окружающим миром и в последнее время в возрастающей степени с материковым Китаем.

В Гонконге установлен низкий уровень налогообложения. Компании освобождены от уплаты налогов, если прибыль извлекается за пределами его территории. Местная фондовая биржа занимает 6-е место в мире по рыночной капитализации. Валютные запасы Гонконга неуклонно растут и сейчас превышают 400 млрд долларов. По показателю ВВП на душу населения, равному 58,3 тыс. долларов, город находится на 10-м месте в мире. Здесь насчитывается более 59 тыс. миллионеров, чье состояние превышает 10 млн гонконгских долларов (1,3 млн долларов США).

В последнее время Гонконг проявляет серьезный интерес к участию в китайской инициативе "Один пояс, один путь" и стремится стать ведущей площадкой для финансирования соответствующих проектов.

Во главе – женщина

Нынешнюю годовщину Гонконг встречает с новой администрацией пятого созыва во главе с 60-летней Карри Лам. Она стала первой женщиной на высшем должностном посту и будет занимать его следующие пять лет, а до этого была "человеком номер два" в местном правительстве.

Несмотря на обещание "внедрять новый стиль управления", состав ее кабинета не претерпел кардинальных изменений. В него вошли чиновники "старой гвардии" из действовавшей администрации Лян Чжэньина и только одно свежее лицо "со стороны" - ученый Ло Чжигуан, назначенный министром по делам труда и социального обеспечения. Он стал вторым в истории представителем оппозиционных демократических сил, приглашенным на работу в правительство Гонконга. Свои посты сохранили шестеро министров, в том числе финансов и юстиции.

Приехавший для участия в нынешних торжествах председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил итоги пятилетней работы предыдущего главы исполнительной власти Лян Чжэньина. "Это были далеко не самые легкие пять лет, в ходе которых руководитель Гонконга прилагал множество усилий для успешного решения различных проблем, одновременно находя новые возможности для развития города", - подчеркнул китайский лидер. Он особо отметил заслуги Лян Чжэньина, направленные на поддержание политики "одна страна - две системы" и защиту национального суверенитета.

Внутриполитические проблемы

Несмотря на переход под юрисдикцию Китая, в Гонконге разрешена полная свобода слова и митингов, деятельность оппозиции. Однако у местной общественности появляются опасения о перспективах постепенного "закручивания гаек" и ужесточения контроля Пекина над политической ситуацией и внутренними делами анклава. В частности, настороженность у многих вызвала информация о случаях "незаконного похищения" китайскими агентами в 2016 году гонконгских оппозиционных книгоиздателей, печатавших запрещенную на материке литературу.

Что касается особенностей избирательной системы, то в Гонконге нет прямых выборов. Голосование по избранию высшего должностного лица проходит через коллегию выборщиков. В состав этого органа входят 1,2 тыс. представителей финансовых, промышленных, научных, религиозных кругов, общественности, видные бизнесмены и политические деятели. Многие из них склонны демонстрировать лояльность Пекину и готовы учитывать предпочтения "центра", что вызывает недовольство демократического лагеря.

Осенью 2014 года оппозиционные силы устроили в Гонконге массовые демонстрации под лозунгами демократизации избирательной системы. В течение 79 дней студенческие активисты блокировали движение по важнейшим улицам и перекресткам, вызвав беспорядки, которые были мирно и терпеливо урегулированы благодаря умелым действиям местных властей во главе с Лян Чжэньином. Сам он теперь пошел на повышение и занял пост заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган).

Пекин обеспокоен активизацией в Гонконге молодежного радикального движения Localism ("локализм"), которое зародилось здесь после протестов 2014 года и выступает за самоопределение для этой территории. По итогам состоявшихся в сентябре прошлого года выборов, в состав Законодательного совета попали шесть студенческих активистов - представителей этих новых политических сил. При этом двое из новоизбранных радикальных депутатов по решению суда были лишены мандатов: во время присяги они позволили себе оскорбительные выпады в адрес Китая и сепаратистские лозунги.

Гонконг - неотъемлемая часть Китая, и никаким разговорам о его независимости не может быть места, указал Лян Чжэньин в своем последнем ежегодном послании Законодательному совету. "Мы должны четко отдавать себе отчет в том, что Гонконг - это неотъемлемая часть нашей страны. Это юридический факт и политическая реальность, признанная международным сообществом. Разговорам о независимости Гонконга или перспективам его отделения от Родины в какой бы то ни было форме абсолютно нет места", - подчеркнул он.

Каково же сейчас отношение гонконгцев к "континенту"? В целом оно остается двояким. С одной стороны, все понимают, что на фоне развития мировой экономики в условиях глобализации и активного роста Китая процветание Гонконга напрямую зависит от глубокой интеграции с материком. С другой, чувствуется недовольство населения попытками "центра" ограничить их права и свободы, замедлить процесс демократических преобразований. Опросы также выявляют, что далеко не все представители нового поколения гонконгцев настроены "патриотически", многие заявляют о нежелании быть ассоциированными с "китайцами".