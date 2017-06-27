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Лидер националистов Шотландии отменила подготовку референдума о независимости

Международная панорама
27 июня, 17:11 UTC+3

Никола Стерджен также пообещала вернуться к этому вопросу осенью 2018 года, когда станут известны контуры соглашения по выходу Великобритании из ЕС

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Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен (в центре)

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен (в центре)

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен отказалась от планов немедленного запуска законодательной процедуры по подготовке к проведению референдума о независимости региона от Великобритании. Об этом она заявила во вторник, выступая в региональном парламенте (Холируде), пообещав вернуться к этому вопросу осенью 2018 года, когда станут известны контуры соглашения по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС.

"Правительство Шотландии остается приверженным идее дать Шотландии право выбора по завершении этого процесса (переговоров по Brexit). Я подтверждаю сегодня, что правительство Шотландии отменит план, который я представила 13 марта, мы не будем немедленно запускать законодательную процедуру для организации нового референдума. К концу процесса переговоров с ЕС, вероятно, следующей осенью мы вернемся в парламент, чтобы представить наше решение", - сказала Стерджен.

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