Мэр Сеула рассчитывает на активизацию сотрудничества между Россией, Южной Кореей и КНДР

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мэр Сеула Пак Вон Сун рассчитывает на реализацию проектов трехстороннего сотрудничества на Корейском полуострове (Россия - Южная Корея - Северная Корея) при новом правительстве страны. Об этом он заявил во вторник в эксклюзивном интервью ТАСС.

"У Южной Кореи есть так называемая северная политика, которая направлена на диверсификацию отношений с северными соседями, - сказал он. - У нас есть точки соприкосновения. Например, мы можем возобновить проект по восстановлению железной дороги Хасан-Раджин, мы можем обсудить вопрос по созданию промышленной экономической зоны в Северной Корее наподобие комплекса Кэсон".

Пак Вон Сун выразил надежду, что "железнодорожные пути соединятся, и появится возможность поехать в Москву через Владивосток и Иркутск". "А в Москве будет создан Сеульский вокзал", - пошутил он.

Мэр южнокорейской столицы подчеркнул, что такое трехстороннее сотрудничество будет выгодно всем сторонам. "Здесь преимуществом является тот факт, что Россия может предоставить природные ресурсы, Корея может войти с технологиями, капиталом, а КНДР может обеспечить трудовой ресурс, - отметил он. - От этого сотрудничества каждая сторона будет выигрывать, и мы сможем создать устойчивую экономическую общину". "Раньше эта схема не могла быть активно реализована, но сейчас в Корее новое правительство, которое осознает необходимость расширения сотрудничества, и мы уверены, что сотрудничество с Россией будет только усиливаться", - заключил он.

Представитель леволиберальной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. Выборы состоялись досрочно - в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре бывшему лидеру государства Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В конце мая спецпосланник президента Южной Кореи посетил Москву и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил перспективы активизации сотрудничества между двумя странами.