Пак Вон Сун: Москва и Сеул имеют значительный потенциал сотрудничества

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва и Сеул имеют большой потенциал для сотрудничества в различных областях, в том числе в сферах информационных технологий и решения транспортных проблем. Об этом заявил во вторник мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун в эксклюзивном интервью ТАСС.
"Москва и Сеул уже 26 лет являются городами- побратимами, и между ними существует огромный потенциал сотрудничества, - отметил мэр. - Это проекты в области информационных технологий, транспортной системы, экологичного города, умного города и другие. Надеюсь, что наше сотрудничество будет только расширяться".
Пак Вон Сун подчеркнул, что обе столицы сталкиваются с одинаковыми проблемами. "У больших городов похожие вызовы: транспортная проблема, бытовые отходы, вопрос развития инфраструктуры, - отметил политик. - В то же время, у городов есть очень много общего, у Москвы и Сеула есть чем поделиться друг с другом".
Мэр Сеула особенно подчеркнул перспективы развития культурных связей между двумя столицами. "Русское искусство и литература оказывают довольно сильное влияние на корейцев, мы в школе изучаем стихи Пушкина, и ученики знают как минимум одно стихотворение наизусть, - сказал он. - Мы действительно считаем, что у России есть много чему поучиться в области искусства".