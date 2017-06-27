Спикером Национального собрания Франции избран один из лидеров "зеленых" Франсуа де Рюжи

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ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Один из лидеров французских "зеленых", основатель и председатель Экологической партии Франсуа де Рюжи избран председателем Национального собрания Франции - нижней палаты парламента республики. Результаты голосования объявил во вторник старейший депутат нового созыва Нацсобрания, 79-летний представитель партии "Республиканцы" Бернар Брошан, открывавший первое заседание нового парламента на правах старейшины.
В общей сложности кандидатуру де Рюжи, предложенную пропрезидентским блоком "Республика на марше", поддержали 353 депутата. В голосовании принимали участие все 577 депутатов Нацсобрания. Выборы спикера нижней палаты проходили в режиме тайного голосования и продолжались около часа. Всего на эту должность претендовали пять кандидатов, однако победа де Рюжи была предсказуемой, учитывая, что "Республика на марше" обладает абсолютным большинством мест в Нацсобрании.
Ранее новый созыв Национального собрания Франции приступил к работе в Бурбонском дворце.
Согласно традиции, первое заседание нового созыва этого законодательного органа в Бурбонском дворце открыл старейший по возрасту депутат - им стал представитель партии "Республиканцы" Бернар Брошан.