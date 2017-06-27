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Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки

Международная панорама
27 июня, 19:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Переход не затруднил процесс наблюдения, сообщили в пресс-службе Госагентства по управлению зоной отчуждения

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Чернобыльская АЭС

Чернобыльская АЭС

© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Переход на ручной режим радиационного мониторинга промышленной площадки на Чернобыльской АЭС, вызванный сбоем автоматической системы из-за атаки вируса-вымогателя, не повлиял на наблюдение.

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"На ЧАЭС продолжают мониторить в ручном режиме. Проблем нет. На радиационном мониторинге отключение системы не скажется", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Ранее в сообщении ведомства говорилось, что "из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки проводится в ручном режиме". При этом все технологические системы станции работают в обычном режиме.

Вирус-вымогатель 28 июня заблокировал компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий Украины, а также России, Швеции, Голландии, Дании и других стран.

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