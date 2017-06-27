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СНБО усиливает контртеррористические меры в Киеве и других регионах Украины

Международная панорама
27 июня, 19:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Решение об усилении мер принято после подрыва автомобиля, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки минобороны Украины

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины на оперативном совещании принял решение об усилении контртеррористических мер на территории столицы и других областей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам совещания, учитывая высокий уровень террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и в других регионах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Турчинов заявил об этом в контексте подрыва автомобиля, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. При этом глава СНБО традиционно, как и в любом происходящем в стране происшествии, нашел в этом инциденте "российский след", предположив, что теракт был организован "при непосредственном участии российских спецслужб".

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Персоны
Турчинов, Александр Валентинович
Страны
Украина
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