СНБО усиливает контртеррористические меры в Киеве и других регионах Украины

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины на оперативном совещании принял решение об усилении контртеррористических мер на территории столицы и других областей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам совещания, учитывая высокий уровень террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и в других регионах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Турчинов заявил об этом в контексте подрыва автомобиля, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. При этом глава СНБО традиционно, как и в любом происходящем в стране происшествии, нашел в этом инциденте "российский след", предположив, что теракт был организован "при непосредственном участии российских спецслужб".