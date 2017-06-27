СМИ: шведский порт подвергся кибератаке

СТОКГОЛЬМ, 27 июня. /ТАСС/. Гётеборгский порт на западном побережье Швеции во вторник подвергся кибератаке наряду с голландскими и российскими нефтяными гигантами, украинскими банками, датскими транспортными компаниями. Об этом сообщил телеканал SVT.

Атака произошла во второй половине дня, сразу после обеда. В результате нее была выведена из строя вся цифровая система морской гавани. Вплоть до закрытия порта разгрузка контейнеров производилась по мере возможности вручную.

"Его полностью выбило. Для нас это чрезвычайно серьезно, поскольку нам приходится переходить на ручной режим и мы не можем обеспечить нашим клиентам то обслуживание, какое планируем", - комментирует ситуацию Анника Хельмерссон, пресс-секретарь портовой компании APM Terminals, принадлежащей крупной датской транспортной компании Maersk.

В результате всем клиентам разослано сообщение о том, чтобы те не доставляли в порт грузы ни во вторник, ни в среду. По словам Хельмерссон, в настоящее время идет работа по восстановлению компьютерной системы, и пока неизвестно, сколько для этого потребуется.

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