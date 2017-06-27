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СМИ: шведский порт подвергся кибератаке

Международная панорама
27 июня, 20:06 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 27, июня. /ТАСС

В результате атаки из строя была выведена цифровая система морской гавани

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СТОКГОЛЬМ, 27 июня. /ТАСС/. Гётеборгский порт на западном побережье Швеции во вторник подвергся кибератаке наряду с голландскими и российскими нефтяными гигантами, украинскими банками, датскими транспортными компаниями. Об этом сообщил телеканал SVT.

Атака произошла во второй половине дня, сразу после обеда. В результате нее была выведена из строя вся цифровая система морской гавани. Вплоть до закрытия порта разгрузка контейнеров производилась по мере возможности вручную.

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"Его полностью выбило. Для нас это чрезвычайно серьезно, поскольку нам приходится переходить на ручной режим и мы не можем обеспечить нашим клиентам то обслуживание, какое планируем", - комментирует ситуацию Анника Хельмерссон, пресс-секретарь портовой компании APM Terminals, принадлежащей крупной датской транспортной компании Maersk.

В результате всем клиентам разослано сообщение о том, чтобы те не доставляли в порт грузы ни во вторник, ни в среду. По словам Хельмерссон, в настоящее время идет работа по восстановлению компьютерной системы, и пока неизвестно, сколько для этого потребуется.

Новый вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций в России и на Украине. Вирус распространяется по локальным сетям, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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