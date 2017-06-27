Продюсер CNN: канал раздувает скандал про Трампа и РФ из-за рейтингов

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Известный в США консервативный активист и общественный деятель Джеймс О'Кифи опубликовал видеозапись, на которой один из продюсеров CNN утверждает, что телекомпания не обладает неопровержимыми доказательствами якобы имеющихся связей между американским президентом Дональдом Трампом и представителями России и намеренно публикует материалы на эту тему в погоне за рейтингами. Соответствующее видео распространили во вторник ряд американских СМИ, включая интернет-портал Breitbart News.

На записи, которая, по словам О'Кифи, была сделана в Атланте (штат Джорджия) на скрытую камеру, Джон Бонифилд, являющийся одним из продюсеров CNN, ведет беседу с неким человеком, лица которого не видно.

В ходе разговора продюсер, в частности, заявляет, что большинство материалов о якобы связях Трампа с Россией, которые публикует CNN, являются вздором и не соответствуют действительности. "У нас нет никаких больших, гигантских доказательств", - заявляет он. Отвечая на вопрос собеседника, почему телеканал при этом продолжает раздувать скандал вокруг Трампа и РФ, Бонифилд отвечает: "Из-за рейтингов, у нас сейчас невероятные рейтинги".

На видео продюсер также рассказывает, как руководство телеканала во время одной из редакционных летучек потребовало от своих сотрудников закончить освещение темы выхода США из Парижского соглашения по климату и вместо этого "вернуться к России". "Я думаю, что президент, вероятно, имеет право сказать: "Послушайте, это "охота на ведьм", - заявил Бонифилд, говоря про Трампа.

Ранее три сотрудника CNN уволились из-за скандала с публикацией статьи, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье утверждалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. В воскресенье информационный портал "Баззфид" сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией.