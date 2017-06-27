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Макрон пригласил Трампа совершить визит в Париж

Международная панорама
27 июня, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Президент Франции направил приглашение американскому лидеру в ходе телефонного разговора

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы, как сообщило агентство Reuters, Макрон пригласил президента США прибыть в Париж на национальный праздник 14 июля.

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