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Министерство нацбезопасности США готово оказать поддержку в борьбе с атакой вируса Petya

Международная панорама
27 июня, 20:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Министерство следит за сообщениями о кибератаках, сообщается в заявлении ведомства

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министерство национальной безопасности (МНБ) США следит за ситуацией с вирусом-вымогателем, поразившим во вторник большое количество компьютеров в разных странах, и готово оказать поддержку в борьбе с ним. Об этом говорится в опубликованном заявлении МНБ.

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"Министерство следит за сообщениями о кибератаках, которые затронули несколько глобальных субъектов, и координирует [действия] с нашими международными и отечественными партнерами в сфере кибербезопасности. Мы готовы поддержать любые просьбы об оказании помощи", - говорится в документе.

В пресс-службе подчеркнули, что после получения соответствующих запросов МНБ "регулярно предоставляет технический анализ и поддержку". Однако такого рода информация, в том числе и направившие запрос стороны, "носит конфиденциальный характер".

27 июня компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила об атаке вирусом Petya около 80 организаций в России и на Украине: "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold); на Украине были атакованы правительственные компьютеры, магазины "Ашан", украинские операторы (lifecell, "Укртелеком") и Приватбанк.

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