Министерство нацбезопасности США готово оказать поддержку в борьбе с атакой вируса Petya

Агент: Гончар очень помог в создании нужного микроклимата в клубе НХЛ "Питтсбург"Спорт 27 июня, 20:42
МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 20:34
Число пользователей Facebook превысило 2 млрдОбщество 27 июня, 20:32
Агент: юристы проверяют возможность получения немецким футболистом Бауэром гражданства РФСпорт 27 июня, 20:30
Спецпрокурор: гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьмиСпорт 27 июня, 20:19
Васильева: аспирантура может длиться пять лет, а защита станет обязательнойОбщество 27 июня, 20:12
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министерство национальной безопасности (МНБ) США следит за ситуацией с вирусом-вымогателем, поразившим во вторник большое количество компьютеров в разных странах, и готово оказать поддержку в борьбе с ним. Об этом говорится в опубликованном заявлении МНБ.
"Министерство следит за сообщениями о кибератаках, которые затронули несколько глобальных субъектов, и координирует [действия] с нашими международными и отечественными партнерами в сфере кибербезопасности. Мы готовы поддержать любые просьбы об оказании помощи", - говорится в документе.
В пресс-службе подчеркнули, что после получения соответствующих запросов МНБ "регулярно предоставляет технический анализ и поддержку". Однако такого рода информация, в том числе и направившие запрос стороны, "носит конфиденциальный характер".
27 июня компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила об атаке вирусом Petya около 80 организаций в России и на Украине: "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold); на Украине были атакованы правительственные компьютеры, магазины "Ашан", украинские операторы (lifecell, "Укртелеком") и Приватбанк.