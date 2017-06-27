Гутерриш: переговоры по Кипру открывают возможность для воссоединения острова

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ООН, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что новый раунд переговоров по Кипру открывает возможность для воссоединения острова, и призывает все заинтересованные стороны ухватиться за этот шанс. Об этом говорится в письменном заявлении административного главы организации, распространенном накануне дискуссий, которые стартуют в швейцарском городе Кран-Монтана.
"У нас наконец есть возможность добиться воссоединения Кипра. Я призываю всех заинтересованных игроков воспользоваться этой возможностью ради Кипра и всего региона восточного Средиземноморья", - отметил Гутерриш. Он заверил, что ООН полностью привержена усилиям по примирению греческой и турецкой общин Кипра.
Новый раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН начнется 28 июня с участием лидера турецкой общины острова Мустафы Акынджи, лидера греческой общины, президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, глав МИД Великобритании, Греции и Турции, а также представителей Евросоюза в качестве наблюдателей. Дата завершения встречи, которая считается продолжением конференции по Кипру, состоявшейся в Женеве 12 января, пока не определена.
Как заявил во вторник журналистам специальный советник генерального секретаря ООН Эспен Барт Эйде, камнем преткновения в кипрском урегулировании остаются вопросы безопасности, в которых стороны занимают "диаметрально противоположные" позиции.
Эмиссар напомнил, что гарантиям безопасности посвящена шестая, последняя, глава готовящегося соглашения между кипрскими сторонами. Она касается, в том числе, политики стран - гарантов независимости Кипра по соглашению от 1960 года (Великобритания, Греция и Турция), и по ней остается больше неясностей, чем по остальным главам, которые включают вопросы управления и разделения власти, возвращения утраченной собственности, экономики и отношений с ЕС. По словам Эйде, по этим главам в ходе последних раундов переговоров был "достигнут значительный прогресс".