В Минске из СИЗО освобождены три фигуранта дела о создании НВФ

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Три фигуранта уголовного дела о создании в Белоруссии незаконного вооруженного формирования (НВФ) отпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде. Об этом сообщил во вторник незарегистрированный в республике в официальном порядке правозащитный центр "Весна".

"Вечером 27 июня на свободу из СИЗО-1 вышли Сергей Стрибульский и Александр Зимницкий. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде", - отметили правозащитники. По данным информационного портала tut.by, освобожден и Владимир Федоров.

По сведениям правозащитников, после сегодняшнего освобождения троих обвиняемых под стражей остаются 11 фигурантов дела о создании незаконного вооруженного формирования.

Председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич на минувшей неделе заявил: "Есть состав преступления в их действиях (всех обвиняемых - прим. ТАСС) или нет состава преступления, покажет следствие. Но решение Следственного комитета не будет иметь ничего общего с политикой".

КГБ в марте возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках, было задержано около 30 человек, некоторые позднее были отпущены из СИЗО. В апреле КГБ возбудил уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования. Тогда обвинение в этом было предъявлено 20 лицам. Позднее КГБ прекратил уголовное преследование ряда лиц по делу о подготовке массовых беспорядков и 16 июня передал в Следственный комитет дело по обвинению этих лиц в создании незаконного вооруженного формирования.