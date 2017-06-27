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Президент Колумбии пообещал гарантировать безопасность разоружившимся повстанцам FARC

Международная панорама
27 июня, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Хуан Мануэль Сантос подчеркнул, что готов защищать право повстанцев выражать свои идеи в условиях демократического режима

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Колумбии гарантирует защиту прав разоружившихся членов повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) и обеспечение их безопасности. Об этом заявил во вторник президент республики Хуан Мануэль Сантос на церемонии, посвященной завершению разоружения повстанцев, которая транслировалась на сайте администрации главы государства.

"Я не согласен и никогда не буду согласен с вами в том, что касается политической и экономической модели, которой должна придерживаться наша страна. Но я со всей решимостью буду защищать ваше право выражать свои идеи в условиях демократического режима", - сказал он. "И для того, чтобы это право соблюдалось, они получат все гарантии обеспечения безопасности, которые потребуются", - добавил глава государства.

В понедельник Миссия ООН в Колумбии объявила, что FARC выполнила свои обязательства по разоружению и сдала практически весь хранившийся у нее арсенал. Повстанцам было разрешено сохранить до 1 августа только то оружие, которое им необходимо для обеспечения безопасности их лагерей.

Правительство Колумбии и FARC подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию.

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