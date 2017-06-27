СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсуждал в понедельник по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сведения Вашингтона о подготовке властями Сирии химической атаки в республике. Об этом сообщило во вторник сетевое издание Daily Beast со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их сведениям, госсекретарь связался со своим российским коллегой за несколько часов до публикации соответствующих утверждений Белым домом. Как отмечает издание, Тиллерсон сказал Лаврову, что США якобы зафиксировали подготовку России и Сирии к проведению еще одной химической атаки. Госсекретарь отметил, что применение химоружия повлечет последствия, но не сказал какие, пишет Daily Beast. Лавров, по словам источника, сказал Тиллерсону, что ничего не произойдет.

Во вторник МИД РФ сообщил, что российский министр обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США урегулирование кризиса в Сирии и призвал Вашингтон не допускать провокаций в отношении армии Сирии, "ведущей операции против террористов".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Руководство Арабской республики опровергло эти заявления.