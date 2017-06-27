Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии

Международная панорама
27 июня, 22:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

По данным издания Daily Beast, госсекретарь связался со своим российским коллегой за несколько часов до публикации соответствующих утверждений Белым домом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсуждал в понедельник по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сведения Вашингтона о подготовке властями Сирии химической атаки в республике. Об этом сообщило во вторник сетевое издание Daily Beast со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их сведениям, госсекретарь связался со своим российским коллегой за несколько часов до публикации соответствующих утверждений Белым домом. Как отмечает издание, Тиллерсон сказал Лаврову, что США якобы зафиксировали подготовку России и Сирии к проведению еще одной химической атаки. Госсекретарь отметил, что применение химоружия повлечет последствия, но не сказал какие, пишет Daily Beast. Лавров, по словам источника, сказал Тиллерсону, что ничего не произойдет.

Во вторник МИД РФ сообщил, что российский министр обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США урегулирование кризиса в Сирии и призвал Вашингтон не допускать провокаций в отношении армии Сирии, "ведущей операции против террористов".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Руководство Арабской республики опровергло эти заявления.

Смотрите также

Пентагон: применение Асадом химоружия представляет угрозу интересам нацбезопасности США

Белый дом: все профильные ведомства США знали о ситуации с химоружием в Сирии

Дамаск опроверг заявления Вашингтона о подготовке властями химатаки в Сирии

В Кремле не располагают сведениями о готовящихся химатаках в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
2
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчике
3
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
4
Мир атаковал Petya: от вируса-вымогателя пострадали компании в РФ и на Украине
5
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
6
Столичные полицейские возбудили дело после ДТП с участием студентов МГИМО
7
Децл подал четыре иска в отношении Басты из-за оскорблений в соцсетях
Темы дня
Загрузка...
Реклама