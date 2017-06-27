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Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку

Международная панорама
27 июня, 23:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, июня. /ТАСС

Министр обороны Великобритании также подчеркнул, что удар может быть нанесен с воздуха, земли и моря

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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон

© AP Photo/Maya Alleruzzo

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания готова прибегнуть к нанесению ракетного удара с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Об этом во вторник заявил министр обороны страны Майкл Фэллон во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

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Он выступил с предупреждением к хакерам, что атака на государственные учреждения и институты Великобритании "может побудить к ответу из любой среды: воздуха, земли, моря и киберпространства".

"В минувшую пятницу мы стали свидетелями очередной кибератаки, на этот раз направленной против информационных систем нашего парламента. На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте", - отметил Фэллон, подчеркнув при этом, что у Лондона "нет доказательств того, кто именно стоял за этой атакой".

При этом во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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