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Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу документооборота

Международная панорама
27 июня, 23:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июня. /ТАСС

Как сообщила киберполиция страны, вирусная атака началась после автоматического обновления программы M.E.doc, используемой для отчетности и документооборота

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для отчетности и документооборота. Об этом сообщил во вторник департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"На данный момент достоверно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы M.E.doc (программное обеспечение для отчетности и документооборота)", - сообщила киберполиция в Facebook.

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По информации полиции, данное программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления. Хакерская атака началась в 10:30 (мск) после запуска обновления.

В связи с этим Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Нацполиция открыла уголовное дело по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".

Ранее во вторник компьютерный вирус поразил сети ряда крупных компаний Украины. По данным сетевого издания "Хакер", вирус-вымогатель Petya блокировал запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовал внести выкуп за расшифровку данных. При этом компьютеры могут быть заражены вирусом посредством "фишинга" - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Вирус-вымогатель Petya заблокировал также компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий России, Швеции, Голландии, Дании и других стран.

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