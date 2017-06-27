Мадуро подтвердил готовность сесть за стол переговоров с Трампом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов начать переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава южноамериканского государства сказал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Если вы хотите говорить о мире, уважительных отношениях, я, Николас Мадуро Морос, президент Боливарианской Республики Венесуэла, готов общаться о мире, уважении, благополучии континента, - цитирует главу государства сайт телеканала VTV. - Я верю в дипломатию мира, верю в слово и верю в силу Национальных Боливарианских вооруженных сил". Мадуро также призвал США отказаться от поддержки, которую они, по его мнению, оказывают венесуэльской оппозиции. На минувшей неделе в ходе заседания Совета министров Мадуро сделал аналогичное заявление о готовности к переговорам с Трампом.

С начала апреля в южноамериканской стране идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем оппозиции. Ситуация обострилась после того, как глава государства решил без проведения референдума созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.