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Албанская социалистическая партия выиграла парламентские выборы

Международная панорама
27 июня, 23:58 UTC+3 СКОПЬЕ 27, июня. /ТАСС

В парламент также прошли Демократическая партия, "Социалистическое движение за интеграцию", Партия за справедливость, интеграцию и единство и Социал-демократическая партия Албании

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СКОПЬЕ, 27 июня. /ТАСС/. Албанская социалистическая партия, возглавляемая премьером Эди Рамой, победила в воскресенье на выборах в парламент страны, набрав 48,33%, что позволило ей получить 74 места из 140 в высшем законодательном органе. Таковы официальные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Албании, которые объявил во вторник глава комиссии Клемент Згури.

Второе место получила Демократической партии Албании Люльзима Баши получив 28,81% голосов избирателей (43 мандата), на третьем месте расположилось "Социалистическое движение за интеграцию" с результатом 14,28% (19 мандатов). Партия за справедливость, интеграцию и единство Шпетима Идризи набрала 4,8% (3 мандата), заняв четвертое место. В парламент также прошла Социал-демократическая партия Албании Скендера Джинуши набрав 0,95% голосов по стране, но при этом она смогла получить в округе Шкодер, расположенном на севере Албании, 11,97%, что позволило партии занять одно место в парламенте.

Подсчет голосов официально завершился по всей стране спустя 47 часов после закрытия избирательных участков 25 июня в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 613 087 избирателей (46,72%) из практически 3,5 млн человек. В ходе парламентских выборов в этом году были зафиксированы случаи стрельбы на избирательных участках, подкупы, а также попытки физического воздействия на избирателей и ряд других нарушений.

Голосование в Албании проходило в 12 округах, за каждым из которых закреплено определенное количество мандатов пропорционально числу избирателей. Таким образом места в парламенте распределяются не по стране, а по отдельному региону. Чтобы пройти в высший законодательный орган, политическим партиям необходимо набрать 3% голосов, а коалициям - 5%, хотя бы в одном из округов.

Во время парламентской избирательной кампании на первый план выдвинулись три основные противоборствующие политические силы. Это правящая Албанская социалистическая партия Эди Рамы и оппозиционные объединения: Демократическая партия Албании Люльзима Баши и "Социалистическое движение за интеграцию" Петрита Васили. Последний выступает в качестве нового партийного лидера после избрания 28 апреля президентом страны Илира Меты, который в 2004 году основал и возглавил движение. Всего же на выборах Центральной избирательной комиссией было зарегистрировано 18 партий.

Нынешние парламентские выборы стали девятыми по счету с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийная система.

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