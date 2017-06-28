Израильская разведка "Моссад" создала фонд для инвестиций в передовые технологии

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июня. /ТАСС/. Израильская служба внешней разведки "Моссад" объявила во вторник о создании собственного Фонда инновационных технологий "Либертад" (Libertad). Он предназначен для "обеспечения инновационных возможностей по поддержанию и развитию технологического превосходства "Моссад", говорится в распространенном здесь во вторник правительственной пресс-службой Израиля коммюнике разведки.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приветствовал создание подобного фонда, который, как он написал в сети Facebook, "гарантирует технологическое преимущество "Моссад" благодаря сотрудничеству со стартап-компаниями". Глава правительства добавил, что "Моссад" "продолжит действовать с умом и отвагой, оставаясь лидером в технологиях, для выполнения важнейшей задачи - обеспечения безопасности Израиля".

"Моссад" заявил о готовности инвестировать в передовые разработки в области робототехники, инновационные системы для повышения производительности и миниатюризации источников питания, технологии высокоскоростного шифрования информации, инновационные технологии автоматической идентификации характеристик личности (профилирования) на основе поведения в интернете, а также автоматические методы обработки и каталогизации информации на иврите и других языках.

Новый фонд предлагает частным гражданским компаниям и технологическим стартапам инвестиции до 2 млн шекелей (570 тысяч долларов) за право на использование готового продукта разработки на основе "некоммерческой и неэксклюзивной лицензии", сообщили в "Моссад".

Разведчики пообещали также "время от времени" публиковать данные о дополнительных интересующих "Моссад" областях, в которых фонд "Либертад" будет готов сотрудничать с компаниями.