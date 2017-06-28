ООН: правовые гарантии защиты частной жизни в США нуждаются в улучшении

ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН Джозеф Каннатачи призвал США улучшить законодательство в сфере защиты частной жизни. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, он обратил внимание на несоответствие международному праву американских законов, разрешающих применять в отношении иностранцев менее высокий уровень защиты приватности, чем в отношении американцев.

"Есть сферы, где гарантии требуют дальнейшего улучшения. Например, законы и практика США, разрешающие применять менее высокий уровень защиты неприкосновенности частной жизни в отношении людей, не являющихся гражданами США или постоянно проживающими в стране, не соответствуют обязательствам Соединенных Штатов по международному праву", - отметил Каннатачи.

Он выразил обеспокоенность использованием в США массовой слежки. "Массовая слежка в неудовлетворительной манере продемонстрировала свою эффективность, и она противоречит принципу пропорциональности и необходимости, установленному в международном праве", - констатировал спецдокладчик.

По его мнению, у Соединенных Штатов "есть хороший шанс внести поправки в такую практику", поскольку некоторые положения Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки нуждаются в новом рассмотрении. "Тот факт, что срок действия этих положений скоро истекает, дают хорошую возможность, чтобы переосмыслить законодательство о слежке, сделать его эффективным и соответствующим международному праву", - резюмировал Каннатачи.