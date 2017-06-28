СМИ: боевики заставляют использовать "валюту" ИГ в оккупированных ими районах Сирии

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КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в оккупированных ими районах Сирии заставляют торговцев использовать установленную террористами "валюту" - динар вместо сирийской лиры. Об этом во вторник сообщил телеканал Al-Arabiya.
По его информации, сторонники ИГ распространили в контролируемых анклавах циркуляр, приписывающий всем владельцам магазинов и мелким индивидуальным торговцам, начиная со вторника, "выставлять цены и продавать товары в динарах". Радикалы установили и курс своей "валюты", постановив считать 1 тыс. действующих в Сирии лир равной одному "динару". В предписании террористов также указывается, что курс "валюты" ИГ по отношению к сирийской лире будет устанавливаться ежедневно.
Впервые группировка ИГ объявила о введении собственной денежной единицы в 2015 году. Однако до сих пор все попытки боевиков установить расчеты в "динарах" даже на ограниченной территории отдельных населенных пунктов заканчивались провалом.